Rülke zieht klare Grenze zu Grün und Rot: "Wollen bürgerliche Wende"

Stuttgart - Die FDP in Baden-Württemberg will nach der nächsten Landtagswahl zwingend mit der CDU koalieren - ein Ampelbündnis mit Grünen und SPD schließt die Partei definitiv aus.

Hans-Ulrich Rülke (64, FDP) wünscht sich eine Regierungszusammenarbeit mit der CDU. © Uli Deck/dpa

Ein entsprechender Beschluss des Landesvorstands, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, soll den Delegierten des Landesparteitags am 5. Januar vorgelegt werden.

"Wir wollen keine Ampel in Baden-Württemberg, sondern eine bürgerliche Wende", sagte Landes- und Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke (64), der auch Spitzenkandidaten seiner Partei ist. "Eine bürgerliche Landesregierung. Eine Regierungszusammenarbeit mit der CDU. Deshalb diese Koalitionsaussage."

Derzeit ist allerdings ungewiss, ob es die FDP überhaupt in den Landtag schafft. In Umfragen lag die Partei zuletzt bei fünf Prozent. Zum ersten Mal überhaupt könnten die Liberalen in ihrem Stammland aus dem Parlament fliegen.

Rülke hatte die Landtagswahl in den vergangenen Monaten immer wieder als "Mutter aller Wahlen" bezeichnet.