Was ein Einzug der Linken in den Landtag im Südwesten bedeuten würde

Stuttgart - Die Linke könnte Umfragen zufolge erstmals in Baden-Württemberg den Sprung ins Parlament schaffen. Bislang war die Partei hierzulande in der außerparlamentarischen Opposition.

Die Linken setzen beim Wahlkampf unter anderem auf das Thema Wohnen. © Bernd Weißbrod/dpa

Innerhalb eines Jahres hat sich die Mitgliederzahl auf über 10.000 mehr als verdoppelt - mehr als die Hälfte davon ist jünger als 30 Jahre. Besonders in studentisch geprägten Städten wie Freiburg oder Heidelberg gilt die Linke als fest verankert.

Getragen wird der Linken-Boom von gesellschaftlicher Unzufriedenheit, wachsender sozialer Ungleichheit, der Wohnungsnot in vielen Städten - und der allgemeinen Proteststimmung im Land.

Im Wahlkampf setzt die Linke besonders auf das Thema Wohnen. Ein Trio aus drei jungen Frauen, alle noch keine 30 Jahre alt, führt die Partei in den Wahlkampf.

Aber was passiert, wenn die Linke im Landtag sitzt? Ein Einzug wäre vor allem symbolisch bedeutsam. Neben CDU, Grünen, SPD, AfD - und womöglich der FDP - würde das politische Spektrum spürbar breiter. Debatten könnten dadurch vielfältiger, der Parlamentsalltag aber auch komplexer werden.