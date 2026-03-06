CDU-Spitzenkandidat Hagel gerät bei Schulbesuch mit Lehrerin aneinander
Von Nico Pointner
Stuttgart - Nur wenige Tage vor der Landtagswahl in Baden-Württemberg sorgt ein Video-Clip mit Manuel Hagel (37) für Wirbel: Der CDU-Spitzenkandidat gerät bei einem Schulbesuch vor laufenden Kameras mit einer Lehrerin aneinander und fährt ihr über den Mund - der Clip wird im Netz tausendfach geteilt.
"Ich bin ja jetzt auch kein Roboter, sondern ein Mensch mit ganz normalen Gefühlen", erklärte der CDU-Frontmann im Nachgang dem Nachrichtensender Welt. Manchmal sage man "im Eifer des Gefechts" etwas, wo man hinterher denke, "das hätte man auch freundlicher sagen können".
Das ARD-"Mittagsmagazin" hatte Hagel bei einem Besuch in einer Gemeinschaftsschule in Stuttgart im Rahmen einer Serie über die Spitzenkandidaten zur Landtagswahl begleitet.
Die Lehrerin, deren Klasse er besucht, zeigt sich in dem Beitrag sehr kritisch gegenüber dem Spitzenkandidaten. "Seit zehn Jahren sind Sie doch an der Landesregierung, deswegen wundert es mich, warum da so lange nicht reagiert wurde", sagt die Lehrerin zu Hagel. "Ja, was ist denn die Alternative - dass wir jetzt nichts machen?", kontert Hagel. "Ich habe halt einfach die Befürchtung, angenommen, Sie könnten weiterhin mitregieren, dass das alles Blabla war im Wahlkampf", sagt die Lehrerin.
Als die Frau zum Thema Inklusion und Personalmangel eine Frage stellen will, reagiert Hagel sichtlich gereizt. "Jetzt spreche ich gerade mit den Schülern", fährt der Spitzenkandidat der Lehrerin über den Mund.
Hagel sagte nun dem Sender Welt, dass die Kinder in der Klasse an dem Tag viele wichtige Fragen an ihn gehabt hätten, die er habe diskutieren wollen. "Was natürlich jetzt leider nicht gezeigt worden ist, waren die einige Male vorher, wo mir die Lehrerin ins Wort gefallen ist. Und irgendwann habe ich dann mal gesagt, ich würde gerne mit den Kindern sprechen - weil das ist ja auch der Sinn von einem Schulbesuch", sagte er zu seiner Reaktion.
Hagel muss spontan an die Tafel
Die Lehrerin fordert Hagel zudem auf, den Siebtklässlern spontan den Treibhauseffekt zu erklären - auch dafür erntete er Kritik und Häme im Netz.
Der schreitet an die Tafel zu einem Schaubild. "Zwischen der Erde und der Sonne ist die Atmosphäre. Und wenn die immer dünner wird, dann wird die Sonne immer heißer", erklärt Hagel. "Und der Grund dafür sind Abgase, CO₂ und, und, und. Das ist dieser Treibhausgaseffekt."
Der 37-Jährige blickt in die Klasse, sagt: "Alright, oder?" und fragt noch die Lehrerin, ob das so gepasst habe. "Wunderbar, bin beeindruckt", antwortet die Pädagogin.
Am Ende des Beitrags bilanziert die Lehrerin noch vor der Kamera, der Besuch Hagels sei interessant gewesen, aber sie habe etwas ernüchtert, dass die CDU "kein Herz für Gemeinschaftsschule" habe. "Das nehme ich mit, und das enttäuscht mich etwas."
