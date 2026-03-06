CDU-Spitzenkandidat Hagel gerät bei Schulbesuch mit Lehrerin aneinander

Stuttgart - Nur wenige Tage vor der Landtagswahl in Baden-Württemberg sorgt ein Video-Clip mit Manuel Hagel (37) für Wirbel: Der CDU-Spitzenkandidat gerät bei einem Schulbesuch vor laufenden Kameras mit einer Lehrerin aneinander und fährt ihr über den Mund - der Clip wird im Netz tausendfach geteilt.

CDU-Spitzenkandidat Manuel Hagel (37) fährt eine Lehrerin bei einem Schulbesuch an. © Marijan Murat/dpa

"Ich bin ja jetzt auch kein Roboter, sondern ein Mensch mit ganz normalen Gefühlen", erklärte der CDU-Frontmann im Nachgang dem Nachrichtensender Welt. Manchmal sage man "im Eifer des Gefechts" etwas, wo man hinterher denke, "das hätte man auch freundlicher sagen können".

Das ARD-"Mittagsmagazin" hatte Hagel bei einem Besuch in einer Gemeinschaftsschule in Stuttgart im Rahmen einer Serie über die Spitzenkandidaten zur Landtagswahl begleitet.

Die Lehrerin, deren Klasse er besucht, zeigt sich in dem Beitrag sehr kritisch gegenüber dem Spitzenkandidaten. "Seit zehn Jahren sind Sie doch an der Landesregierung, deswegen wundert es mich, warum da so lange nicht reagiert wurde", sagt die Lehrerin zu Hagel. "Ja, was ist denn die Alternative - dass wir jetzt nichts machen?", kontert Hagel. "Ich habe halt einfach die Befürchtung, angenommen, Sie könnten weiterhin mitregieren, dass das alles Blabla war im Wahlkampf", sagt die Lehrerin.

Als die Frau zum Thema Inklusion und Personalmangel eine Frage stellen will, reagiert Hagel sichtlich gereizt. "Jetzt spreche ich gerade mit den Schülern", fährt der Spitzenkandidat der Lehrerin über den Mund.

Hagel sagte nun dem Sender Welt, dass die Kinder in der Klasse an dem Tag viele wichtige Fragen an ihn gehabt hätten, die er habe diskutieren wollen. "Was natürlich jetzt leider nicht gezeigt worden ist, waren die einige Male vorher, wo mir die Lehrerin ins Wort gefallen ist. Und irgendwann habe ich dann mal gesagt, ich würde gerne mit den Kindern sprechen - weil das ist ja auch der Sinn von einem Schulbesuch", sagte er zu seiner Reaktion.