Mann eröffnet Feuer: Person lebensgefährlich verletzt - Schütze auf der Flucht

Tamm (Kreis Ludwigsburg) - Bluttat in Tamm. Dort eröffnete am Montagabend ein Schütze das Feuer. Eine Person wurde lebensgefährlich verletzt. Der Täter ist auf der Flucht.

Ermittler am Tatort an der Silchestraße in Tamm. Hier fielen zuvor Schüsse. © 7aktuell.de | Luis Caballero

Gegen 19.20 Uhr brach die Hölle auf der Silcherstraße in Tamm aus. Ein Mann zückte eine Waffe und schoss eine andere Person nieder. Dann flüchtete der Täter mit einem Auto.

Die schwer verletzte Person kam sofort ins Krankenhaus, wird dort versorgt - das Opfer erlitt lebensgefährliche Verletzungen, teilte die Polizei mit.

Derweil ist der Schütze noch immer auf der Flucht. Nach ihm wird fieberhaft gefahndet. Mehrere Streifenwagen und ein Polizeihubschrauber waren zeitweise im Einsatz.

"Es besteht aktuell keine Gefahr für die Bevölkerung in Tamm", hieß es von der Polizei am Abend. Die Fahndung dauert an.