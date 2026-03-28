Mann läuft plötzlich auf die Straße und wird von Auto lebensgefährlich verletzt
Trossingen - Ein Fußgänger ist bei einem Unfall in Trossingen (Kreis Tuttlingen) lebensgefährlich verletzt worden.
Der 58-Jährige sei in der Nacht zum Samstag gegen 1.30 Uhr nach Aussagen von Zeugen plötzlich und ohne auf einen kommenden Wagen zu achten auf die Straße getreten, teilte die Polizei mit.
Daraufhin sei er frontal von dem Auto eines 19-Jährigen erfasst, auf die Motorhaube und Windschutzscheibe geschleudert worden, über die Seite abgerutscht und auf der Straße liegen geblieben.
Ein Rettungshubschrauber brachte den Verletzten in ein Krankenhaus.
Der Mann stand den Angaben zufolge "offensichtlich unter Alkoholeinfluss". Laut der Pressemitteilung blieb der Fahrer unverletzt.
Titelfoto: Philipp von Ditfurth/dpa