Historischer Höchststand: So viele Einbürgerungen in Baden-Württemberg wie noch nie

Fellbach - Im vergangenen Jahr hat sich eine Rekordzahl von Menschen im Südwesten einbürgern lassen: 39.790 Ausländerinnen und Ausländer erhielten die deutsche Staatsbürgerschaft, wie das Statistische Landesamt in Fellbach mitteilte.

Der deutsche Pass ist begehrt: Im vergangenen Jahr haben sich im Südwesten fast 40.000 Menschen einbürgern lassen. © Fernando Gutierrez-Juarez/dpa

Dies entspreche einem Zuwachs um 5,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr - und sei so viel wie noch nie seit Beginn der Erhebung vergleichbarer Daten im Jahr 2000. Von den Neubürgerinnen und Neubürgern in Baden-Württemberg waren demnach 19,7 Prozent minderjährig.

Bei den Erwachsenen waren die Männer mit 50,7 Prozent in leichter Überzahl im Vergleich zu den Frauen mit 49,3 Prozent.

Im Durchschnitt waren die im Jahr 2025 eingebürgerten Menschen 32,9 Jahre alt und damit mehr als elf Jahre jünger als der Schnitt der Gesamtbevölkerung Baden-Württembergs (44,2 Jahre).

Im vergangenen Jahr wurden laut Statistischem Landesamt Menschen mit 159 verschiedenen Staatsangehörigkeiten zu deutschen Staatsbürgern.

Wie in den vergangenen Jahren erhielten am häufigsten Syrerinnen und Syrer den deutschen Pass (rund 17 Prozent), gefolgt von Türkinnen und Türken. Bei den Syrern gab es allerdings einen deutlichen Rückgang um 29 Prozent. Bei den Türken gab es wiederum eine deutliche Zunahme um 32 Prozent. Russland, Kosovo und Rumänien waren ebenfalls häufige Herkunftsstaaten für Neubürgerinnen und Neubürger.