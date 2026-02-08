Mehr als nur Krach: Das steckt hinter der Peitschen-Tradition im Südwesten

Stockach - Meterlang, extrem schnell und von Hand geflochten - Karbatschen gehören in vielen Orten Baden-Württembergs traditionell zur Fastnacht dazu. Was sind das für Peitschen?

Geschnellt werden darf traditionell nur zwischen dem 6. Januar und Aschermittwoch. © Silas Stein/dpa

Mit jedem Schwung schlägt sie Löcher in die Luft, so beschreibt es Sophie Muffler. Von klein auf hat die 26-Jährige das Schnellen gelernt. Seit ein paar Jahren fertigt sie die bis zu 4,50 Meter langen Karbatschen sogar selbst.

Für jede Fastnacht stellt die Seilerin zwischen 200 und 250 der kunstvoll gefertigten Peitschen her - gemeinsam mit ihrem Vater Bernhard Muffler. Es ist ein mehr als hundert Jahre altes Handwerk, das nur noch wenige beherrschen.

Aus der ganzen Region kaufen Narren Karbatschen bei Mufflers oder lassen sie reparieren. Mehrere tausend Menschen schnellen etwa im schwäbisch-alemannischen Raum, schätzt Andreas Reutter von der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte (VSAN).

Viele davon sind aus der Gegend rund um Pfullendorf, Markdorf oder Stockach und allein etwa 1000 aus Überlingen am Bodensee. Kurz vor der Hochsaison ist bei Mufflers fast jede Karbatsche schon verkauft, bevor sie fertig ist.