Nachmittags in den Hort? Im Südwesten fehlen Zehntausende Plätze

Stuttgart - Ein halbes Jahr vor Beginn des Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung für Grundschüler fehlen in Baden-Württemberg einer Berechnung zufolge Zehntausende Plätze.

Viele Eltern wünschen sich bereits jetzt eine Ganztagsbetreuung für ihr Kind. (Symbolfoto) © Arne Dedert/dpa

Wie das Institut der Deutschen Wirtschaft ermittelte, müssen bis 2029 mindestens 22.400 weitere Plätze in der Ganztagsbetreuung eingerichtet werden, um die voraussichtlichen Bedarfe der Eltern zu decken. Größer ist der Ausbaubedarf nur in Nordrhein-Westfalen und Bayern.

Für die Berechnungen hat das IW die 2024 von Eltern geäußerten Betreuungswünsche mit der bisherigen Ganztagsquote verglichen. Demnach gaben im Südwesten 56 Prozent der Eltern an, dass sie gerne einen Platz für ihr Kind hätten. Bislang werden laut IW im Südwesten 49 Prozent der Kinder ganztags betreut.

In der Studie haben die Experten auch ausgerechnet, wie viele weitere Plätze nötig wären, wenn der Wunsch nach Ganztagsbetreuung bei den Eltern ansteigen sollte.

Sollen am Ende drei von vier Kindern auch nachmittags in der Schule bei Hausaufgaben, Spiel oder Sport umsorgt werden sollen, fehlen im Südwesten demnach rund 105.000 Plätze.