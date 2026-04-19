Neues Wahrzeichen: Längste Fußgänger-Hängebrücke des Ländles eröffnet

Rottweil - Wer schon immer mal wissen wollte, wie es sich anfühlt, 60 Meter über einem Flusstal zu schweben, bekommt in Rottweil demnächst die Gelegenheit dazu.

Nach über einem Jahr der Bauarbeiten wird das neue Wahrzeichen eröffnet. © Silas Stein/dpa

Die neue Fußgänger-Hängebrücke "Neckarline" überspannt das Neckartal in Rottweil auf 606 Metern Länge und wird damit die längste ihrer Art in Baden-Württemberg. Kommenden Freitag eröffnet sie mit einem dreitägigen Fest.

Die "Neckarline" verbindet die Innenstadt von Rottweil mit dem bei Touristen beliebten Aufzugtestturm auf der anderen Seite des Neckartals - und schlägt damit buchstäblich eine Brücke zwischen der ältesten Stadt Baden-Württembergs und dem neuesten Wahrzeichen.

Die Baukosten belaufen sich auf rund zwölf Millionen Euro, gebaut wurde gut 14 Monate. Mit der Brücke will die Stadt nach eigener Aussage den Tourismus ankurbeln.

Zum Eröffnungswochenende ist für die Besucher Programm geplant. So wird es im Bockshof einen Mittelaltermarkt geben. Am Besucherzentrum der Brücke ist zudem ein Handwerkermarkt mit Bewirtungszelt und musikalischer Unterhaltung aufgebaut.

Am Testturm gibt es Angebote für Kinder, unter anderem Kinderschminken und Ballonfiguren. Außerdem hat der Einzelhandel in Rottweil am Sonntag geöffnet.