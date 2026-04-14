Saharastaub in der Luft: Gibt es im Südwesten Blutregen?

Stuttgart - Autobesitzer in Teilen von Baden-Württemberg droht möglicherweise in den nächsten Tagen ein Besuch in der Waschstraße.

In Stuttgart kann es aktuell zu einer trüben Sicht durch Saharastaub kommen. © Marijan Murat/dpa

Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) liegt derzeit eine hohe Konzentration von Saharastaub in der Luft, der in den Südwesten geweht wird. Trifft dieser Staub auf Regen, kann er als sogenannter Blutregen zu Boden gelangen und eine rötliche Schicht hinterlassen.

Vor allem in einer Region im Südwesten kann es am Dienstag nach Einschätzung des Deutschen Wetterdienstes zu einem leichten Blutregen kommen. Am Dienstagmorgen könne der Staub im Nordosten Baden-Württembergs vom Regen ausgewaschen werden, sagte ein Meteorologe.

Eine millimeterdicke Staubschicht sei aber eher unwahrscheinlich. Die stärkste Staubkonzentration falle nicht mit dem Niederschlag zusammen, so der Experte. Der Staub verlagere sich am Dienstag weitgehend nach Bayern.