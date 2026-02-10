Schild von Brücke geworfen: Mutmaßlicher Täter nach über zwei Jahren geschnappt

Neckarsulm - Ein 26 Jahre alter Mann, der in Baden-Württemberg Gegenstände von einer Brücke auf fahrende Autos geworfen haben soll, ist zweieinhalb Jahre nach der Tat gefasst worden. Er habe den Tod der Insassen billigend in Kauf genommen, teilte die Staatsanwaltschaft mit.

Ein 26 Jahre alter mutmaßlicher Schild-Werfer muss sich vor Gericht verantworten. (Symbolfoto) © Frank Rumpenhorst/dpa

Der Vorfall passierte demnach am 3. September 2023 in Neckarsulm (Kreis Heilbronn).

In den frühen Morgenstunden des Tages warf eine zu dem Zeitpunkt unbekannte Person Gegenstände, darunter ein Verkehrsschild und eine Warnleuchte, von einer Brücke auf die darunter verlaufende Bundesstraße 27. Dabei wurden zwei Fahrzeuge im Bereich der Windschutzscheiben getroffen.

Die Scheiben hielten den Wurfgeschossen stand, sodass niemand unmittelbar durch die Gegenstände verletzt wurde.