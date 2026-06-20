Schwerverletzte bei Überhol-Unglück: Fahrer übersieht Sportwagen, 320.000 Euro Schaden

Hechingen - Beim Zusammenstoß eines Autos mit einem Sportwagen sind zwei Menschen schwer verletzt worden.

Auto und Sportwagen krachen beim Überholen zusammen - zwei Menschen werden schwer verletzt. (Symbolfoto) © borniet

Der 45-jährige Autofahrer soll beim Überholen auf der Bundesstraße 27 bei Hechingen (Zollernalbkreis) den von hinten kommenden Sportwagen übersehen haben, wie die Polizei mitteilte.

Bei dem Zusammenprall wurden demnach der 41-jährige Sportwagenfahrer und seine 38 Jahre alte Beifahrerin schwer verletzt. Beide kamen mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus. Der Autofahrer wurde leicht verletzt und begab sich selbst in ärztliche Behandlung.

Die Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Am Sportwagen entstand nach Polizeiangaben ein Schaden von rund 300.000 Euro, am Auto von etwa 20.000 Euro.