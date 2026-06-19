Southside-Festival geht nach Unwetter-Unterbrechung weiter

Neuhausen ob Eck - Nach einer wetterbedingten Unterbrechung wird das Southside-Festival im baden-württembergischen Neuhausen ob Eck fortgesetzt.

Unwetter machten dem Southside-Festival derzeit einen Strich durch die Rechnung. © Silas Stein/dpa

Die Campingplätze seien wieder geöffnet, das Festivalgelände werde gegen 21.45 Uhr erneut für Besucher freigegeben und das Bühnenprogramm fortgesetzt, teilten Veranstalter und Polizei mit.

Die Veranstalter bedankten sich bei den Festivalgästen für ihr Verhalten während der Unterbrechung.

Die Besucher hätten auf die Anweisungen reagiert und sich gegenseitig unterstützt, etwa indem sie weitere Menschen in ihre Fahrzeuge aufnahmen.

Über die App, den Instagram-Broadcast-Channel und den Sender CampFM auf 91,4 MHz wurden die Menschen auf dem Laufenden gehalten.