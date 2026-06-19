Southside-Festival geht nach Unwetter-Unterbrechung weiter
Von Marco Krefting, Aleksandra Bakmaz, Lara Fee Strassner
Neuhausen ob Eck - Nach einer wetterbedingten Unterbrechung wird das Southside-Festival im baden-württembergischen Neuhausen ob Eck fortgesetzt.
Die Campingplätze seien wieder geöffnet, das Festivalgelände werde gegen 21.45 Uhr erneut für Besucher freigegeben und das Bühnenprogramm fortgesetzt, teilten Veranstalter und Polizei mit.
Die Veranstalter bedankten sich bei den Festivalgästen für ihr Verhalten während der Unterbrechung.
Die Besucher hätten auf die Anweisungen reagiert und sich gegenseitig unterstützt, etwa indem sie weitere Menschen in ihre Fahrzeuge aufnahmen.
Über die App, den Instagram-Broadcast-Channel und den Sender CampFM auf 91,4 MHz wurden die Menschen auf dem Laufenden gehalten.
Knapp 60.000 Southside-Besucher kämpfen mit der Hitze
Erst am Nachmittag war das dreitägige Rockfestival in der Nähe des Bodensees mit den ersten Auftritten gestartet. Die Musikfans hatten gleich zum Auftakt mit Hitze zu kämpfen.
Die Stimmung vor den Bühnen war trotzdem gut. Sänger Clueso, Billy Talent und die Band Provinz waren unter anderen für den ersten Tag angekündigt.
Rund 59.000 Besucherinnen und Besucher werden an diesem Wochenende erwartet und müssen sich auf eines der heißesten Festivalwochenenden der vergangenen Jahre einstellen.
Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) werden in Baden-Württemberg die bislang heißesten Tage des Jahres erwartet - mit mehr als 35 Grad.
Die Veranstalter haben auf die Hitzewelle reagiert: Auf dem Gelände stehen kostenlose Trinkwasserstellen bereit, leere Flaschen dürfen mitgebracht werden. Zusätzlich wurden Schattenplätze ausgebaut und Sonnencremespender aufgestellt.
Erstmeldung: 19.39 Uhr; Update: 22.19 Uhr
Titelfoto: Silas Stein/dpa