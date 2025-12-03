Schwimmbad und Co.: Südwesten öffnet Tür für mehr Video-Überwachung

Stuttgart - Baden-Württemberg ebnet den Weg für deutlich mehr Videoüberwachung im öffentlichen Raum - auch mithilfe von künstlicher Intelligenz.

Von Schwimmbad bis zum Wertstoffhof: Künftig soll Videoüberwachung auch über die Kriminalitäts-Hotspots hinaus eingeführt werden. © Uli Deck/dpa

Das Kabinett beschloss eine entsprechende Änderung des Landesdatenschutzgesetzes, wie das Innenministerium mitteilte. Die Videoüberwachung soll damit nicht mehr nur für bestimmte Objekte, sondern generell zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben oder in Ausübung des Hausrechts zugelassen werden.

Innenminister Thomas Strobl (65, CDU) spricht von einem "großen Schritt in die digitale Zukunft". Für Bürgerinnen und Bürger bedeute die Reform "erhöhte Sicherheit und Transparenz".

Bislang dürfen im Land nur bestimmte Personen und Objekte gefilmt werden, etwa Kulturgüter, öffentliche Verkehrsmittel oder Amtsgebäude. Die bisherige Beschränkung soll nun aufgehoben werden.

Videoüberwachung darf künftig nach Vorstellung der Regierung überall stattfinden, falls das etwa zum Schutz von Leben und Gesundheit erforderlich ist und es keine Anhaltspunkte dafür gibt, dass schutzwürdige Interessen von Betroffenen überwiegen.

Die Speicherfrist für Aufnahmen wird auf bis zu zwei Monate verlängert, so das Innenministerium. Die Kommunen hatten demnach auf die Änderungen gepocht.