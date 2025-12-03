Unglück riss Frau in den Tod: Beliebte Attraktion öffnet nach elf Jahren wieder

Bodensee - Nach über einem Jahrzehnt ist es endlich so weit: Die Marienschlucht in Bodman-Ludwigshafen am Bodensee soll im kommenden Frühjahr wieder öffnen.

Die Marienschlucht gilt als Naturschönheit am südlichen Überlinger See. Bald darf sie wieder besucht werden. © --/Gemeinde Bodman-Ludwigshafen/dpa

Die Touristenattraktion werde am 28. März bei einem "Tag der offenen Schlucht" erstmals wieder für die Öffentlichkeit zugänglich sein, wie die Gemeinde Bodman-Ludwigshafen mitteilte.

Die bei Wanderern beliebte Schlucht war 2015 wegen eines Erdrutschs gesperrt worden. Eine Frau kam bei dem Unglück ums Leben, ein Mann wurde schwer verletzt. Der Wanderweg wurde anschließend aufwendig umgestaltet.

Aus Sicherheitsgründen sei ein neuer Panoramasteg entstanden, der die Schlucht überspannt. "Der Weg führt nicht mehr durch den Grund der Schlucht", sagte die Leiterin des Amts für Tourismus, Kultur und Marketing, Sandra Domogalla. Er biete eine spektakuläre Aussicht.

Die neue Stahlkonstruktion ersetzt den früheren Holzsteg. Sie wurde aus zwei Richtungen aufeinander zugebaut und in der Mitte verbunden.