Seniorin will sich Schuhe ausziehen und stürzt 50 Meter tief: Lebensgefahr!
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Von Catharina Zelt
Bad Urach - Böser Unfall in Baden-Württemberg.
Eine Seniorin ist beim Wandern in Bad Urach (Landkreis Reutlingen) rund 50 Meter eine Böschung hinuntergestürzt und dabei lebensgefährlich verletzt worden.
Die 81-jährige Frau wollte am Samstagmittag ihre rutschigen Turnschuhe ausziehen und ihre Wanderung barfuß fortsetzen, wie die Polizei mitteilte.
Dabei sei sie gestürzt und musste von der Bergwacht gerettet werden. Ein Hubschrauber flog die Frau anschließend in eine Klinik.
Titelfoto: Philipp von Ditfurth/dpa