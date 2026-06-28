Seniorin will sich Schuhe ausziehen und stürzt 50 Meter tief: Lebensgefahr!

Bad Urach - Böser Unfall in Baden-Württemberg .

Per Rettungshelikopter wurde die 81-Jährige ins Krankenhaus eingeliefert. (Symbolbild) © Philipp von Ditfurth/dpa

Eine Seniorin ist beim Wandern in Bad Urach (Landkreis Reutlingen) rund 50 Meter eine Böschung hinuntergestürzt und dabei lebensgefährlich verletzt worden.

Die 81-jährige Frau wollte am Samstagmittag ihre rutschigen Turnschuhe ausziehen und ihre Wanderung barfuß fortsetzen, wie die Polizei mitteilte.