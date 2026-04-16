"Speedmarathon" im Südwesten: So viele bangen nun um Führerschein

Stuttgart - Die regelmäßige Tempo-Woche mit ihren verstärkten Kontrollen und dem Einsatz Hunderter zusätzlicher Blitzer an den baden-württembergischen Straßen dürfte eigentlich kein Geheimnis mehr sein.

Die Polizei in Baden-Württemberg kontrollierte an hunderten Stellen den Verkehr. © Bernd Weißbrod/dpa

Und dennoch müssen auch nach dem jüngsten, breit angekündigten "Speedmarathon" am Mittwoch Dutzende Temposünder damit rechnen, ihren Wagen zumindest für eine Weile nicht mehr nutzen zu dürfen.

Insgesamt seien am Schwerpunkttag im Rahmen der Kontrollwoche 14.831 Geschwindigkeitsverstöße (2025: 15.317) festgestellt worden, teilte das Innenministerium mit.

147 Autofahrer (2025: 273) seien so schnell unterwegs gewesen, dass sie mit einem Fahrverbot rechnen müssen.

"Die Anzahl der Fahrverbote zeigt, dass sich immer noch viele Verkehrsteilnehmende nicht an die Regeln halten", sagte Innenminister Thomas Strobl (66, CDU).

Laut Ministerium überwachten 1360 Polizistinnen und Polizisten an 532 eingerichteten Messstellen den Verkehr. Die Bußgelder für Verstöße fließen in den Gesamthaushalt der Kommune ein.