Stromausfall Freiburg: Tunnel gesperrt, Straßenbahnen fahren nicht

Freiburg - Mitten im Feierabendverkehr ist in Freiburg am frühen Donnerstagabend für einige Minuten der Strom ausgefallen.

Drei Minuten lang fiel der Strom in Freiburg aus. (Symbolbild) © Michael Brandt/dpa

Wie der zur Badenova-Gruppe gehörende Netzbetreiber Badenova Netze meldete, fiel der Strom um 17.27 Uhr aus, drei Minuten später sei die Versorgung wieder hergestellt gewesen.

Angaben zur Ursache machte der Betreiber nicht. Die Polizei teilte am Abend mit, der Stromausfall sei durch Arbeiten ausgelöst worden. Zuvor hatte die "Badische Zeitung" berichtet.

Wegen des Ausfalls wurden der Kapplertunnel sowie der Schützenalleetunnel am Abend für etwa eine Stunde gesperrt, wie die Polizei mitteilte. Auch der Straßenbahnverkehr sei zwischenzeitlich beeinträchtigt gewesen.