Super, Diesel, Disco: Hier wird der Preisschock weggetanzt

Albstadt - An einer Tankstelle im baden‑württembergischen Albstadt kann man seinen Frust über die hohen Spritpreise mit Musikhören, Tanzen und Häppchen vertreiben.

An der Tankstelle kann in Albstadt getanzt werden. Einige Kunden freuen sich über die Musik. © Jason Tschepljakow/dpa

Betreiber Stefan Blaier hat seine Tanke im Zollernalbkreis in einen kleinen Club verwandelt – und "Sound Tanken" getauft.

Mehrmals am Tag und einmal im Monat wird richtig aufgedreht - los geht es um 7 Uhr und bis längstens 22 Uhr. Serviert werden auch Getränke. "Alkoholfrei natürlich. Das wäre ja noch schöner", sagt Blaier.

"Die Leute kommen morgens ohnehin zum Tanken, also können sie noch Sound Mittanken", erzählt Blaier über die Entstehung der Idee, aus einer Tankstelle eine Art Disco und Ort der positiven Haltung zu machen.

"Die Ausgehkultur in Deutschland ist komisch geworden, die Leute gehen nicht mehr weg, sie sitzen daheim", sagt Blaier. Hinzu kamen die steigenden Spritpreise und die miese Laune beim Tanken darüber. "Wir sind so verbohrt geworden."

