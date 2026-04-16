Tanken im Ländle: Spitze bei Dieselpreisen – Super E10 auf Rang drei

Stuttgart - In Deutschland schwanken die Spritpreise kräftig. In Baden-Württemberg tankt man nach Berechnungen des ADAC teurer.

Laut ADAC tankt es sich im Südwesten teurer. (Symbolfoto) © Philip Dulian/dpa

Demnach hatten die Tankstellen im Land laut einer Momentaufnahme am späten Vormittag um 11 Uhr mit 2,190 Euro den höchsten Dieselpreis in Deutschland.

Bei Superbenzin der Sorte E10 belegte der Südwesten mit 2,030 Euro den dritten Rang zu dem Zeitpunkt unter den Bundesländern.

Am günstigsten war Diesel der Momentaufnahme zufolge mit 2,148 Euro in Nordrhein-Westfalen und E10 mit 2,026 Euro in Bremen.

Im Vergleich zu den Tagesdurchschnittspreisen der vergangenen Tage sind die um 11 Uhr gemessenen Werte relativ niedrig. Das liegt vor allem am neuen typischen Tagesverlauf der Spritpreise.

Da nur noch einmal am Tag, um 12 Uhr, eine Erhöhung erlaubt ist, liegt der Preis eine Stunde zuvor typischerweise deutlich unter dem Tagesschnitt.