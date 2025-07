Tatort Schwimmbad: Nimmt die Gewalt wirklich zu?

Stuttgart - Mit den steigenden Temperaturen und den Massen in den Freibädern werden die baden-württembergischen Schwimmbecken Jahr für Jahr zu Tatorten. Die Polizei wird auch in diesen Tagen immer wieder wegen Beleidigungen oder Bedrohungen, Handgreiflichkeiten und wegen sexueller Übergriffe an den Beckenrand gerufen.

Abkühlung gefällig? Zum Schwimmbad geht es dort entlang. © Friso Gentsch/dpa

Natürlich sei jeder Fall einer zu viel, sagt der Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft öffentliche Bäder Baden-Württemberg (ARGE), Necdet Mantar. Mit Blick auf die vielen Millionen Besucher in allen baden-württembergischen ARGE-Bädern liege die Zahl der Straftaten aber noch im Rahmen.

Trotz der geballten Zahl der Fälle aus den vergangenen heißen Sommertagen ist auch auffällig, dass die Zahl der Fälle sexueller Gewalt in den Schwimmbädern zumindest im vergangenen Jahr wieder zurückgegangen ist. Wurden vor zwei Jahren noch 187 Straftaten in diesem Bereich und insgesamt in Hallen- und Freibädern registriert, so waren es im Jahr darauf 171.

Das Niveau liegt aber weiter deutlich über den Zahlen von 2022 (138 Fälle in Hallen- und Freibädern) und insgesamt noch sehr stark über den Werten aus den Jahren vor der Pandemie.

Auffällig ist allerdings, dass fast zwei von drei Tatverdächtigen in den Hallen- und Freibädern keinen deutschen Pass besitzen. Insgesamt kommen laut LKA 80 der 133 erfassten Verdächtigen aus dem Ausland. Während die Gesamtzahl der Tatverdächtigen um knapp 9 Prozent zurückgegangen ist, legte sie bei den Ausländern um 8 Prozent zu.