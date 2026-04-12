12.04.2026 16:58 Top-Reiseziele: Wohin fliegen Menschen aus dem Südwesten besonders gerne?

Wohin fliegen die Menschen aus Baden-Württemberg besonders gerne? Eine spanische Insel überrascht nicht wirklich. Andere beliebte Ziele hingegen schon.

Von Robin Wille Stuttgart - Die Osterferien in Baden-Württemberg neigen sich dem Ende entgegen und viele Urlauberinnen und Urlauber kehren zurück in den Südwesten - auch mit dem Flugzeug. Wohin zieht es die Menschen an den Flughäfen im Südwesten am häufigsten?

Stuttgart

Immer noch weit vorne ist die Urlaubsinsel Palma de Mallorca. © Clara Margais/dpa Von Stuttgart zog es die meisten Menschen nach Istanbul. An den Flughafen Istanbul-Sabiha Gökçen auf der asiatischen Seite flogen rund 541.000 Passagiere, an den Flughafen Istanbul etwas mehr als 382.000. Auf Platz zwei der beliebtesten Reiseziele folgt die Insel Mallorca in Spanien. Rund 639.000 Passagiere flogen 2025 dorthin. Auf Rang drei folgte Antalya (Türkei) mit rund 571.000 Menschen. Platz vier belegte die Hauptstadt Kosovos, Pristina, mit 372.000 Passagieren.

Karlsruhe/Baden-Baden

Vier der fünf beliebtesten Ziele am Baden-Airpark lagen im vergangenen Jahr in Spanien. Vorne lag - mit deutlichem Abstand - Palma de Mallorca. Rund 371.000 Passagiere flogen auf die bei den Deutschen beliebte Insel. Auf Rang zwei folgte London-Stansted (England) mit rund 164.500 Menschen. Die Plätze drei bis fünf entfielen auf Alicante (121.215), Barcelona-Girona (115.173) und Malaga (90.628).

Tausende Menschen aus dem Ländle verreisen nach Spanien. © Clara Margais/dpa

Basel/Mulhouse/Freiburg

Vom Euro-Airport im Dreiländereck flogen im vergangenen Jahr 630.200 Personen nach Pristina. Damit belegte die Hauptstadt Kosovos den ersten Rang. Nach London flogen Angaben des Flughafens zufolge 577.000 Menschen. Es folgten Istanbul (576.300), Palma de Mallorca (352.100) und die ungarische Hauptstadt Budapest (350.900).

Memmingen