Top-Reiseziele: Wohin fliegen Menschen aus dem Südwesten besonders gerne?
Von Robin Wille
Stuttgart - Die Osterferien in Baden-Württemberg neigen sich dem Ende entgegen und viele Urlauberinnen und Urlauber kehren zurück in den Südwesten - auch mit dem Flugzeug. Wohin zieht es die Menschen an den Flughäfen im Südwesten am häufigsten?
Stuttgart
Von Stuttgart zog es die meisten Menschen nach Istanbul. An den Flughafen Istanbul-Sabiha Gökçen auf der asiatischen Seite flogen rund 541.000 Passagiere, an den Flughafen Istanbul etwas mehr als 382.000.
Auf Platz zwei der beliebtesten Reiseziele folgt die Insel Mallorca in Spanien. Rund 639.000 Passagiere flogen 2025 dorthin.
Auf Rang drei folgte Antalya (Türkei) mit rund 571.000 Menschen. Platz vier belegte die Hauptstadt Kosovos, Pristina, mit 372.000 Passagieren.
Karlsruhe/Baden-Baden
Vier der fünf beliebtesten Ziele am Baden-Airpark lagen im vergangenen Jahr in Spanien. Vorne lag - mit deutlichem Abstand - Palma de Mallorca. Rund 371.000 Passagiere flogen auf die bei den Deutschen beliebte Insel. Auf Rang zwei folgte London-Stansted (England) mit rund 164.500 Menschen.
Die Plätze drei bis fünf entfielen auf Alicante (121.215), Barcelona-Girona (115.173) und Malaga (90.628).
Basel/Mulhouse/Freiburg
Vom Euro-Airport im Dreiländereck flogen im vergangenen Jahr 630.200 Personen nach Pristina. Damit belegte die Hauptstadt Kosovos den ersten Rang. Nach London flogen Angaben des Flughafens zufolge 577.000 Menschen. Es folgten Istanbul (576.300), Palma de Mallorca (352.100) und die ungarische Hauptstadt Budapest (350.900).
Memmingen
Am Memminger Flughafen in Bayern, unweit der Grenze zu Baden-Württemberg, lag 2025 Albaniens Hauptstadt Tirana auf dem ersten Platz. 5,1 Prozent aller Fluggäste flogen dorthin, wie eine Sprecherin mitteilte.
Es folgten Palma de Mallorca (5 Prozent), Pristina (4,3 Prozent), Serbiens Hauptstadt Belgrad (4 Prozent) und Bulgariens Hauptstadt Sofia (3,8 Prozent).
Titelfoto: Clara Margais/dpa