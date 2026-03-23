Verkehrssünder: Männer bleiben Punkte-Könige, doch Frauen holen auf

Flensburg/Stuttgart - Wer in Deutschland über eine rote Ampel fährt oder erheblich zu schnell unterwegs ist, der kassiert Punkte. Je nachdem, wie schwer der begangene Verstoß war, können einer, zwei oder drei davon im sogenannten Fahreignungsregister in Flensburg fällig werden.

Verkehrsverstöße werden je nach Art und Schwere mit Punkten in Flensburg bestraft - sind acht Punkte auf dem Konto, ist die Fahrerlaubnis weg. (Symbolfoto) © Julian Stratenschulte/dpa

Einzelfälle sind das keineswegs: Allein aus Baden-Württemberg standen zum Jahresende mehr als 1,31 Millionen Verkehrssünder in den Dateien des Kraftfahrt-Bundesamts (KBA). Das entspricht einem leichten Anstieg um 0,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, wie aus Daten des KBA hervorgeht.

Besonders auffällig: Die Zahl der Einträge ins Register steigt bei den Frauen stärker als bei den Männern. Mehr als 70 Prozent der Verkehrssünder sind Männer, hier legen die Zahlen um 0,5 Prozent zu. Bei den Frauen fiel das prozentuale Plus im Vergleich zum Vorjahr mit 1,5 Prozent stärker aus.

Deutschlandweit standen knapp 10,17 Millionen Menschen und damit 0,5 Prozent mehr als im Januar 2025 im Fahreignungsregister.