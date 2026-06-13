Zwischen Straßenbahn und Gleisen eingeklemmt: Mann lebensgefährlich verletzt

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Ein Mann ist in der Nacht zu Samstag in Karlsruhe zwischen einer Straßenbahn und dem Gleisbett eingeklemmt und dabei lebensgefährlich verletzt worden.

Von Catharina Zelt

Karlsruhe - Ein Mann ist in der Nacht zu Samstag in Karlsruhe zwischen Straßenbahn und Gleisbett eingeklemmt und dabei lebensgefährlich verletzt worden.

Ein Mann ist in der Nacht zwischen einer Straßenbahn und dem Gleisbett eingeklemmt worden.
Ein Mann ist in der Nacht zwischen einer Straßenbahn und dem Gleisbett eingeklemmt worden.  © Tim Müller / EinsatzReport24

Wie eine Sprecherin der Polizei mitteilte, hatte der 52-Jährige gegen 2.30 Uhr in der Nacht versucht, die Bahn an der Haltestelle Augartenstraße noch zu erreichen.

Die Feuerwehr musste die Bahn anheben, um den Verunglückten zu befreien.
Die Feuerwehr musste die Bahn anheben, um den Verunglückten zu befreien.  © Tim Müller / EinsatzReport24
Der Unfall ereignete sich an der Haltestelle Augartenstraße.
Der Unfall ereignete sich an der Haltestelle Augartenstraße.  © Tim Müller / EinsatzReport24

Kurz darauf steckte er fest. Die Feuerwehr hob die Bahn an und befreite den Mann. Er kam anschließend in ein Krankenhaus.

Titelfoto: Bildmontage: Tim Müller / EinsatzReport24

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