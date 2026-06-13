13.06.2026 10:19 Zwischen Straßenbahn und Gleisen eingeklemmt: Mann lebensgefährlich verletzt

Ein Mann ist in der Nacht zu Samstag in Karlsruhe zwischen einer Straßenbahn und dem Gleisbett eingeklemmt und dabei lebensgefährlich verletzt worden.

Von Catharina Zelt

Karlsruhe - Ein Mann ist in der Nacht zu Samstag in Karlsruhe zwischen Straßenbahn und Gleisbett eingeklemmt und dabei lebensgefährlich verletzt worden.

Ein Mann ist in der Nacht zwischen einer Straßenbahn und dem Gleisbett eingeklemmt worden. © Tim Müller / EinsatzReport24 Wie eine Sprecherin der Polizei mitteilte, hatte der 52-Jährige gegen 2.30 Uhr in der Nacht versucht, die Bahn an der Haltestelle Augartenstraße noch zu erreichen.

Die Feuerwehr musste die Bahn anheben, um den Verunglückten zu befreien. © Tim Müller / EinsatzReport24

Der Unfall ereignete sich an der Haltestelle Augartenstraße. © Tim Müller / EinsatzReport24