Letzter Platz im großen Ranking: Autofahrer in Bayern tanken teuersten Diesel

Tanken ist teuer. (Symbolbild) © Sven Hoppe/dpa

Im Freistaat ist der Kraftstoff derzeit teurer als in jedem anderen Bundesland, wie der ADAC ermittelt hat. Am Dienstagvormittag lag der Durchschnitt bei 1,561 Euro pro Liter. Das waren 4,9 Cent mehr als in Nordrhein-Westfalen, dem billigsten Bundesland.

Auch Superbenzin der Sorte E10 ist in Bayern tendenziell teuer. Der Freistaat liegt hier mit 1,675 Euro pro Liter auf dem viertletzten Rang vier.

Am teuersten ist Hessen mit stolzen 1,687 Euro, am billigsten Berlin mit 1,609 Euro. Die Unterschiede sind an der Säule dementsprechend klar spürbar!

Anders als die ebenfalls vom ADAC gemeldeten bundesweiten Spritpreise beruht dieser Vergleich nicht auf kompletten Tagesdurchschnitten, sondern auf einer Stichprobe um 11 Uhr, in die allerdings praktisch alle Tankstellen in Deutschland einfließen.