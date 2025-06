Blutkonserven: So viele werden pro Tag allein in Bayern benötigt

Alles in Kürze

München - Allein in Bayern werden nach Angaben von Gesundheitsministerin Judith Gerlach (39, CSU ) insgesamt 2000 Blutkonserven benötigt - und zwar pro Tag.

Blutkonserven können Leben retten. (Symbolfoto) © Rolf Vennenbernd/dpa

"Dabei wird insbesondere in den Sommermonaten urlaubsbedingt weniger Blut gespendet, weshalb die Blutspendedienste in diesem Zeitraum verstärkt auf die Unterstützung der Bevölkerung angewiesen sind", sagte sie mit Blick auf die aktuellen Zahlen.

Gerlach appellierte zum Weltblutspendetag, der an diesem Samstag ist, eindringlich: "Gehen Sie zur Blut- oder Plasmaspende – und retten Sie Leben."

Die Spendenbereitschaft liege in Bayern höher als im bundesweiten Durchschnitt. "So spenden in Bayern rund fünf Prozent der spendefähigen Personen regelmäßig Blut. Im bundesweiten Durchschnitt sind es etwa drei Prozent", sagte Gerlach. Diese Zahl sei aber noch ausbaufähig.