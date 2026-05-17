Erschreckende Zahlen in Bayern: "Gewalt gegen Frauen passiert jeden Tag"

München - Im Schnitt alle viereinhalb Tage gibt es in Bayern einen versuchten oder vollendeten Mord oder Totschlag an einer Frau.

Die Plätze in Frauenhäusern in Bayern sind begrenzt. (Symbolbild) © Maja Hitij/dpa

Konkret verzeichnete die polizeiliche Kriminalstatistik im Jahr 2025 80 weibliche Opfer dieser schweren Form häuslicher Gewalt - in die Statistik sind auch die Versuche eingerechnet. Verglichen mit 2024 ist die Zahl damit gestiegen - damals waren es 73 Opfer.

Auch bei sexualisierter Gewalt im familiären und partnerschaftlichen Umfeld verzeichnete die Polizeistatistik 2025 einen Anstieg: 1122 Frauen wurden demnach gegen ihren Willen berührt, verbal belästigt oder gar vergewaltigt. Das sind mehr als drei Vorfälle pro Tag. 2024 hatte die Fallzahl noch bei 1043 gelegen.

"Gewalt gegen Frauen passiert jeden Tag, oft dort, wo eigentlich Vertrauen und Sicherheit sein sollten. Auch Femizide sind bittere Realität, und Studien zeigen, dass Partnerschaftsgewalt viel häufiger vorkommt, als angezeigt wird", sagte Julia Post, frauenpolitische Sprecherin der Grünen im Landtag.

Sie forderte von der Staatsregierung einen ressortübergreifenden Landesaktionsplan gegen Gewalt an Frauen und eine starke Umsetzung des Gewalthilfegesetzes - mit unter anderem mehr Personal, mehr Prävention und verlässlicher Förderung für alle Träger.