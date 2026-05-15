Wegen Schlägerei in Bayern: Ausfälle im sächsischen Zugverkehr

Feilitzsch - Weil in Bayern die Fäuste flogen, gibt's im sächsischen Bahnverkehr aktuell Probleme! Betroffen ist vor allem der RE 3 (Hof - Chemnitz - Dresden ).

Aktuell kommt es zu Ausfällen auf der Strecke des RE 3 (Hof - Chemnitz - Dresden). (Archivbild) © Kristin Schmidt

Wie die DB InfraGO mitteilt, kam es am Freitagnachmittag am Bahnhof in Feilitzsch (Bayern, zwischen Hof und Plauen) zu einer Schlägerei. Der Lokführer habe die Auseinandersetzung gemeldet.



Aus diesem Grund musste die Strecke ab 15.51 Uhr komplett gesperrt werden. Die Bundespolizei ist derzeit im Einsatz.



Zu weiteren Hintergründen zur Schlägerei äußerte sich die Bundespolizei in Hof gegenüber TAG24 nicht. Die Beamten verwiesen auf die Pressestelle, die am Freitagnachmittag allerdings nicht besetzt war.

Fakt ist aber: Durch die Streckensperrung kommt es zu erheblichen Einschränkungen im Bahnverkehr. So fällt der RE 3, der 16.28 Uhr in Hof starten sollte, aus.