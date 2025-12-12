Familienfehde: Frau auf offener Straße zusammengeschlagen und ins Gesicht getreten

Pfarrkirchen - Eine 29-Jährige soll in Pfarrkirchen im Landkreis Rottal-Inn auf offener Straße eine 39-Jährige geschlagen und verletzt haben.

Die Polizei ermittelt gegen die Angreiferin wegen gefährlicher Körperverletzung. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Wie die Polizei mitteilt, sei das Opfer gerade mit seinem Hund spazieren gegangen, als neben ihm ein Auto anhielt und der Angriff begann. Hintergrund sei eine Familienfehde.

Mehrfach soll die mutmaßliche Täterin der 39-Jährigen mit der Faust ins Gesicht geschlagen und ins Gesicht getreten haben, nachdem diese zu Boden gegangen war.

Der 31-jährige Freund der mutmaßlichen Angreiferin soll ebenfalls aus dem Auto gestiegen sein und die Tat gefilmt haben.

Da Teile des Autokennzeichens bekannt waren und diverse Zeugenaussagen aufgenommen werden konnten, stellte die Polizei das mutmaßliche Täter-Paar, nachdem es mit dem Auto davongefahren war.