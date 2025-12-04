Mehrfamilienhaus brennt zweimal innerhalb von zwei Tagen: War es Brandstiftung?

Aschaffenburg - Nachdem innerhalb von zwei Tagen der Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses in Aschaffenburg zweimal in Flammen gestanden hatte, ermittelt die Polizei nun in alle Richtungen.

Am Donnerstagmorgen musste die Feuerwehr dann zum zweiten Mal zum Einsatz nach Leider ausrücken. © Ralf Hettler

Ein Polizeisprecher schilderte, was bislang über die Vorfälle bekannt ist.

Demnach habe der Dachstuhl des Hauses im Millerweg im Aschaffenburger Stadtteil Leider erstmals am Mittwochmittag gebrannt. Gegen 13 Uhr seien die Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst verständigt worden, sagte der Sprecher.

Vor Ort sei das Feuer dann zügig unter Kontrolle gebracht worden. Alle Bewohner konnten rechtzeitig evakuiert werden und blieben unverletzt.

Bereits am Donnerstagmorgen gegen 7.45 Uhr kam es dann an dem Haus zum nächsten Einsatz. Wiederum brannte der Dachstuhl.

Ein 51 Jahre alter Mann aus der Nachbarschaft erlitt leichte Verletzungen, als er in das brennende Gebäude rannte, um die Bewohner zu warnen. Auch der Säugling einer Hausbewohnerin sei vorsorglich in eine Klinik gebracht worden.