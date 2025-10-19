Fette Beute: Über 80.000 Euro bei Einbruch in Touristenbüro gestohlen

Warmensteinach - In Oberfranken wurde in ein Touristenbüro eingebrochen und über 80.000 Euro gestohlen.

Die Kriminalpolizei Bayreuth bittet um Hinweise zu einem Einbruch in das Touristenbüro in Warmensteinach. (Symbolbild) © Peter Kneffel/dpa

Laut Angaben der Polizei bemerkte ein Zeuge am späten Samstagnachmittag eine eingeschlagene Scheibe der "Tourist Information" in der Straße "Matthäus-Herrmann-Platz" in Warmensteinach und alarmierte die Polizei.

Wie die Ermittlungen der Spurensicherung ergab, brachen die Täter in der Nacht von Freitag auf Samstag zwischen 0 Uhr und 2 Uhr in das Gebäude ein. Demnach stahlen sie das Bargeld aus einem Geldautomaten, der sich dort befindet.

In Tatortnähe fanden die Ermittler einen Feuerlöscher aus dem Touristenbüro. Er soll bei der Tat eine Rolle gespielt haben.

Die Kriminalpolizei Bayreuth sucht Zeugen.