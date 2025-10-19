Fette Beute: Über 80.000 Euro bei Einbruch in Touristenbüro gestohlen
Warmensteinach - In Oberfranken wurde in ein Touristenbüro eingebrochen und über 80.000 Euro gestohlen.
Laut Angaben der Polizei bemerkte ein Zeuge am späten Samstagnachmittag eine eingeschlagene Scheibe der "Tourist Information" in der Straße "Matthäus-Herrmann-Platz" in Warmensteinach und alarmierte die Polizei.
Wie die Ermittlungen der Spurensicherung ergab, brachen die Täter in der Nacht von Freitag auf Samstag zwischen 0 Uhr und 2 Uhr in das Gebäude ein. Demnach stahlen sie das Bargeld aus einem Geldautomaten, der sich dort befindet.
In Tatortnähe fanden die Ermittler einen Feuerlöscher aus dem Touristenbüro. Er soll bei der Tat eine Rolle gespielt haben.
Die Kriminalpolizei Bayreuth sucht Zeugen.
Einbruch in Touristenbüro in Warmensteinach: Zeugenaufruf der Kripo Bayreuth
- Wer hat zwischen Freitag, 13 Uhr, und Samstag, 16.30 Uhr, verdächtige Beobachtungen in Warmensteinach gemacht?
- Wer hat Beobachtungen in Verbindung mit den Feuerlöschern gemacht oder kann sonst sachdienliche Hinweise geben?
Sachdienliche Hinweise nimmt die Kripo unter der Telefonnummer 09215060 entgegen.
Titelfoto: Peter Kneffel/dpa