Mann in der Saalach gesichtet: Rund 100 Retter eilen zu Hilfe – dann die Entwarnung

Bad Reichenhall - Ein Großaufgebot an Einsatzkräften rückte am Mittwochabend kurz nach 18.30 Uhr an die Saalach aus. Ein besorgter Anrufer vom Pidinger Campingplatz Staufeneck hatte auf der gegenüberliegenden Reichenhaller Flussseite einen Mann im Wasser entdeckt, vermutete eine Notlage und verständigte deshalb über den Notruf die Polizei.

Die Einsatzkräfte rückten nach dem Zwischenfall wieder ab. © BRK BGL

Wie das Bayerische Rote Kreuz berichtet, begaben sich anschließend rund 100 Kräfte zu besagter Stelle an die Saalach.

Dort fanden sie rund 150 Meter flussaufwärts vom Staufensteg einen Mann, der mit kurzer Hose knietief im Wasser unterwegs war.

Zum Glück konnte er den Fluss selbst verlassen und benötigte keine Hilfe, weshalb die meisten anrückenden Kräfte noch auf der Anfahrt oder im Anflug wieder umkehren konnten.