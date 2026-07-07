Betrunken auf gesperrter Donau: Polizei stoppt Motorboot

❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Die Polizei hat eine Motorboot-Fahrt auf der Donau im Donauwörther Gemeindeteil Schäfstall gestoppt.

Von Benedikt Zinsmeister

Donauwörth - Eine Polizeistreife hat am Montagabend eine feuchtfröhliche Motorboot-Fahrt auf der Donau bei Donauwörth gestoppt. Bei der Kontrolle stellten die Beamten gleich mehrere Verstöße fest.

Die Polizei in Donauwörth ermittelt nach einer illegalen Motorboot-Fahrt gegen einen 39-Jährigen. (Symbolbild)
Die Polizei in Donauwörth ermittelt nach einer illegalen Motorboot-Fahrt gegen einen 39-Jährigen. (Symbolbild)  © Sven Hoppe/dpa

Laut Angaben der Donauwörther Polizei hielt eine Streife das 20-PS-starke Motorboot mit fünf Personen an Bord gegen 21.30 Uhr auf Höhe des Schweizerhofs im Gemeindeteil Schäfstall an.

Zuvor hatten mehrere Zeugen unabhängig voneinander das auffällige Boot gemeldet. Kein Wunder: Das Befahren der Donau mit Motorbooten ist in diesem Bereich generell verboten!

Bei der Kontrolle des 39-jährigen Bootsführers stellten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest auf der Dienststelle bestätigte den Verdacht: Der Mann hatte mehr als ein Promille Alkohol im Blut.

Oida Vota! Lebenserwartung ist in Bayern so hoch wie nie
Bayern Oida Vota! Lebenserwartung ist in Bayern so hoch wie nie

"Die Weiterfahrt wurde unterbunden und die Abholung des Bootes organisiert", berichtete die Polizei.

Zudem gab der 39-Jährige an, einen kroatischen Bootsführerschein zu besitzen - vorlegen konnte er diesen jedoch nicht.

Anzeigen wegen mehrerer Verstöße

Der Mann, der die bosnisch-herzegowinische Staatsangehörigkeit besitzt, wurde unter anderem wegen Verdachts auf Verstöße gegen das Bayerische Fischereigesetz sowie umwelt- und gewässerrechtliche Vorschriften angezeigt.

Für die vier deutschen Mitfahrer blieb der illegale Bootsausflug ohne Konsequenzen.

Titelfoto: Sven Hoppe/dpa

Mehr zum Thema Bayern: