Betrunken auf gesperrter Donau: Polizei stoppt Motorboot

Donauwörth - Eine Polizeistreife hat am Montagabend eine feuchtfröhliche Motorboot-Fahrt auf der Donau bei Donauwörth gestoppt. Bei der Kontrolle stellten die Beamten gleich mehrere Verstöße fest.

Die Polizei in Donauwörth ermittelt nach einer illegalen Motorboot-Fahrt gegen einen 39-Jährigen. (Symbolbild) © Sven Hoppe/dpa

Laut Angaben der Donauwörther Polizei hielt eine Streife das 20-PS-starke Motorboot mit fünf Personen an Bord gegen 21.30 Uhr auf Höhe des Schweizerhofs im Gemeindeteil Schäfstall an.

Zuvor hatten mehrere Zeugen unabhängig voneinander das auffällige Boot gemeldet. Kein Wunder: Das Befahren der Donau mit Motorbooten ist in diesem Bereich generell verboten!

Bei der Kontrolle des 39-jährigen Bootsführers stellten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest auf der Dienststelle bestätigte den Verdacht: Der Mann hatte mehr als ein Promille Alkohol im Blut.

"Die Weiterfahrt wurde unterbunden und die Abholung des Bootes organisiert", berichtete die Polizei.

Zudem gab der 39-Jährige an, einen kroatischen Bootsführerschein zu besitzen - vorlegen konnte er diesen jedoch nicht.