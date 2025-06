Tag des Deutschen Whiskys: Wird Oberbayern zum neuen Mittelpunkt für Genießer?

Von Britta Schultejans

Schliersee - Die Parallelen liegen eigentlich auf der Hand: Berge, klare Seen - und eigensinnige Einheimische mit eigenwilligem Dialekt in kniefreier Tracht. Schottland und Oberbayern haben so einiges gemeinsam und das gilt inzwischen auch für ein spezielles Getränk: den Whisky.