Weniger "Ja" im vergangenen Jahr: Zahl der Hochzeiten in Bayern sinkt

Fürth - In Bayern wird seltener geheiratet. Im vergangenen Jahr traten nur 58.693 Paare vor die Standesbeamten, das sind 3,1 Prozent weniger als im Vorjahr.

Alles in Kürze

Der Hafen der Ehe wurde 2024 öfter um- statt angefahren. Mit einem Rückgang von 3,1 Prozent ist es immerhin nur ein leichter Rückgang. © Uwe Anspach/dpa

Bei ihrer ersten Eheschließung waren die Männer im Schnitt 34,9 Jahre, die Frauen 32,5 Jahre alt, wie das Statistische Landesamt in Fürth mitteilte.

In 689 Fällen gaben sich zwei Frauen und in 606 Fällen zwei Männer das Ja-Wort. Die gleichgeschlechtlichen Eheschließungen hatten damit einen Anteil von rund 2,2 Prozent an der Gesamtzahl.

Bei 13 Prozent der Hochzeiten hatte einer der beiden Partner eine ausländische Staatsangehörigkeit.

Ehen zwischen zwei Menschen mit ausländischer Staatsangehörigkeit machten mit knapp 3 Prozent nur einen geringen Anteil der Trauungen aus.

Besonders beliebt für den "Tag der Tage" war im vergangenen Jahr der 24. Mai, ein Freitag. Generell heirateten die Paare am häufigsten an einem Freitag, gefolgt vom Samstag, und der beliebteste Monat war ebenfalls der Mai.