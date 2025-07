Tretboot-Unglück: Vater und Sohn noch immer nicht gefunden, Suche unterbrochen

Die Suche nach einem sechs Jahre alten Kind und dessen Vater im Eibsee in Oberbayern musste am Montagabend unterbrochen werden. © Peter Kneffel/dpa

Dies teilte am Montagabend ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd mit. Der Einsatz an dem See soll am Dienstag fortgesetzt werden.

Nach dem aktuellen Erkenntnisstand war das Kind am Samstagmittag vom Boot ins Wasser gefallen.

Der 33 Jahre alte Vater wollte seinem kleinen Sohn zu Hilfe kommen, sprang diesem hinterher. Er war allerdings schlussendlich ebenfalls untergegangen.