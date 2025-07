Wels-Angriffe in Brombachsee: Entwarnung und Blick nach vorne

Alles in Kürze

Können weitere Vorfälle im Brombachsee verhindert werden? © Daniel Vogl/dpa

Die Sprecherin fügte hinzu, dass die Laichzeit laut dem Fischereiverband Mittelfranken in diesen Tagen ende, sodass die Fische ihren Laich auch dementsprechend nicht mehr beschützten.

Dennoch habe der Fischereiverband die Angler gebeten, in den nächsten ein bis zwei Wochen die Badebereiche und Badeinseln verstärkt auf Waller - wie der Wels oft bezeichnet wird - abzusuchen.

Laut dem Fischereiverband können solche Vorfälle grundsätzlich erst wieder zur Laichzeit passieren.

Das Landratsamt will sich mit Blick auf die nächste Laichzeit im kommenden Jahr deshalb mit dem Wasserwirtschaftsamt und dem Fischereiverband zu möglichen Maßnahmen abstimmen.

Bei einem ersten Vorfall am 20. Juni hatten insgesamt fünf Badende leichte Verletzungen durch Angriffe eines Welses erlitten. Der Fisch wurde daraufhin kurzerhand getötet und anschließend in einem Restaurant der Region zum Verspeisen angeboten.

Am Mittwoch der vorigen Woche kam es erneut zu einem Angriff eines Welses auf einen Schwimmer im Bereich einer Badeinsel. In diesem Fall wurde der Fisch nicht getötet, stattdessen wurde die Badeinsel an Land zeitnah gebracht.