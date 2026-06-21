19-Jähriger stürzt bei Bergtour in den Tod

Grainau - Am Samstagabend kam ein junger Bergsteiger am Kleinen Waxenstein im Wettersteingebirge ums Leben.

Mit einem Polizeihubschrauber wurde der Verunglückte geborgen. (Symbolbild) © Peter Kneffel/dpa

Wie die Polizei mitteilte, starteten ein 19-jähriger und ein 20-jähriger Bergsteiger am Abend von Hammersbach aus in Richtung Kleiner Waxenstein bei Grainau.

Dabei mussten sie leichte Kletterstellen und abschüssiges Gelände überwinden. Unterhalb des sogenannten Mannls passierte das Unglück: Nach derzeitigem Ermittlungsstand brach auf etwa 1700 Metern Höhe ein Griff aus, an dem sich der 19-Jährige festhielt.

Der junge Mann stürzte rund hundert Meter über steiles Gelände und zog sich dabei tödliche Verletzungen zu. "Dem Verunglückten war die Tour bekannt, er hatte diese in der Vergangenheit bereits mehrmals begangen", erklärten die Ermittler zur Erfahrung des 19-Jährigen.

Einsatzkräfte der Bergwacht Grainau, sowie der Notarzt konnten nur noch den Tod des jungen Mannes feststellen. Sein Begleiter wurde vom Kriseninterventionsteam "KID Berg" betreut.