90-Jährige nach Badetag spurlos verschwunden: Polizei findet sie in Bachbett

Riedering – Weil eine 90-Jährige aus Riedering nach ihrem Schwimmbesuch am Tinninger See am Samstag nicht nach Hause zurückkehrte, machten sich ihre Angehörigen große Sorgen. Die Seniorin geht in den warmen Monaten dort fast täglich schwimmen und ist normalerweise gegen 18 Uhr wieder da.

Die Polizei fand die Frau im Bach. (Symbolfoto) © Sven Hoppe/dpa (Symbolfoto)

Als sie auch nach 20 Uhr noch nicht zurückgekehrt war, alarmierten die Verwandten die Polizei.

Inzwischen entdeckten Angehörige die Tasche der 90-Jährigen mit ihren Badesachen in der Nähe des Tinninger Sees. Daraufhin leitete die Polizei Rosenheim eine Suchaktion ein.

Die Seniorin wurde kurze Zeit später im Bereich des Sportplatzes gefunden. Sie war in das Bachbett des Rothbachs gestürzt und konnte sich aus dem verschlammten Uferbereich nicht mehr aus eigener Kraft befreien.