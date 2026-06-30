Auto erfasst Rentner mit Rollator: 68-Jähriger schwer verletzt in Klinik geflogen
Von Frederick Mersi
Weißenburg - Ein Rentner mit Rollator ist beim Überqueren einer Straße in Mittelfranken von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden.
Der 68-Jährige sei am Montag gegen 11 Uhr in Weißenburg auf die Schulhausstraße gelaufen, ohne auf den Verkehr zu achten, teilte die Polizei mit.
Die Fahrerin eines nahenden Autos habe das zu spät gesehen und den Mann mit ihrem Wagen frontal erfasst.
Der Senior sei durch die Luft geschleudert worden und auf die Fahrbahn gefallen. Dabei habe er sich beide Beine gebrochen und Kopfverletzungen erlitten, weshalb er mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen worden sei.
Er schwebe aber nicht in Lebensgefahr, sagte ein Polizeisprecher.
Die Autofahrerin und ihr elf Jahre alter Sohn, der mit im Wagen saß, erlitten laut Polizei einen Schock. Ein Gutachter sollte der Polizei bei den Ermittlungen zum genauen Ablauf des Unfalls helfen.
Titelfoto: Lino Mirgeler/dpa