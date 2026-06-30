Auto erfasst Rentner mit Rollator: 68-Jähriger schwer verletzt in Klinik geflogen

Weißenburg - Ein Rentner mit Rollator ist beim Überqueren einer Straße in Mittelfranken von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden.

Der Senior wurde durch die Luft geschleudert und musste in ein Krankenhaus geflogen werden. (Symbolbild) © Lino Mirgeler/dpa

Der 68-Jährige sei am Montag gegen 11 Uhr in Weißenburg auf die Schulhausstraße gelaufen, ohne auf den Verkehr zu achten, teilte die Polizei mit.

Die Fahrerin eines nahenden Autos habe das zu spät gesehen und den Mann mit ihrem Wagen frontal erfasst.

Der Senior sei durch die Luft geschleudert worden und auf die Fahrbahn gefallen. Dabei habe er sich beide Beine gebrochen und Kopfverletzungen erlitten, weshalb er mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen worden sei.

Er schwebe aber nicht in Lebensgefahr, sagte ein Polizeisprecher.