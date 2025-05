Auto kracht in Motorradgruppe: Zwei Tote, mehrere Verletzte bei Horror-Unfall

Bei dem Unfall in Fahrtrichtung Fach sind am Sonntagnachmittag zwei Menschen ums Leben gekommen. © NEWS5 / Ferdinand Merzbach

Nach ersten Erkenntnissen hat ein 37-jähriger Mann mit seinem Citroën gegen 14.15 Uhr die Kontrolle über seinen Wagen verloren.

Dadurch geriet er auf die linke Fahrbahnseite und kollidierte mit einer Gruppe entgegenkommender Motorradfahrer.

"In der Folge wurde die 46-jährige Beifahrerin des Citroën-Fahrers so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle verstarb", so Michael Petzold, Pressesprecher beim Polizeipräsidium Mittelfranken.

"Ein Motorradfahrer musste noch vor Ort reanimiert werden und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen." Der Autofahrer selbst und zwei weitere Motorradfahrer wurden schwer, zum Teil lebensbedrohlich, verletzt.

Wie die Polizei später bekannt gab, verstarb der zuvor noch erfolgreich reanimierte 39 Jahre alte Biker am späten Nachmittag an den Folgen seiner Verletzungen.