Auto wird bei Unfall gegen Kinderwagen geschleudert: Baby in Klinik
Von Frederick Mersi, Benedikt Zinsmeister
Regensburg - Ein Linienbus hat bei einem Unfall in Regensburg ein Auto gegen den Kinderwagen einer Fußgängerin geschleudert.
Das mehrere Monate alte Baby darin sei zur Abklärung in eine Kinderklinik gebracht worden, sagte ein Polizeisprecher.
Zunächst blieb unklar, inwieweit das Kind bei dem Unfall verletzt wurde. Äußerliche Verletzungen hatte es nicht erlitten.
Die Mutter, die Menschen im Bus und im Auto seien nach ersten Erkenntnissen unverletzt geblieben, sagte der Polizeisprecher.
Ersten Polizeiangaben zufolge hatte das Auto gegen Mittwochmittag dem Linienbus an der Kreuzung Wiesmeierweg/Schottenstraße in der Regensburger Innenstadt die Vorfahrt genommen.
Beim Zusammenstoß sei der Wagen auf den Gehweg geschleudert worden, wo Mutter und Kind gerade spazieren waren.
Die polizeilichen Ermittlungen zum genauen Unfallhergang laufen. Ein unfallanalytisches Gutachten soll bei der Aufklärung helfen.
Titelfoto: Jens Kalaene/dpa