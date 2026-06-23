Beim Kirschenpflücken: Mann stirbt nach Sturz von Leiter

Rotthalmünster - Ein älterer Mann ist in Niederbayern beim Kirschenpflücken von einer Leiter gefallen und gestorben.

Die alarmierten Einsatzkräfte konnten nichts mehr für den Mann tun. (Symbolbild) © Julian Stratenschulte/dpa

Ob der Sturz oder eine Vorerkrankung ursächlich für den Tod des 83-Jährigen ist, ist bislang nicht geklärt, wie die Polizei mitteilte.

Hinweise auf Fremd- oder Gewalteinwirkung gebe es aber nicht. Der Mann soll in der Gemeinde Rotthalmünster (Landkreis Passau) aus rund fünf Meter Höhe auf den Boden gefallen sein.