Bienenstich in den Kopf: Mann baut Unfall auf Forststraße

❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Auf einer Alm bei Scheching wird ein Mann von einer Biene gestochen. Da er kein Handy dabeihat, beschließt er, selbst mit dem Auto zu fahren – mit Folgen.

Von Marcel Gnauck

Schleching - Ein Bienenstich in den Kopf hat einen Mann auf einer Alm im Kreis Traunstein am Freitag in eine missliche Lage gebracht.

Über eine Forststraße wollte ein Mann ins Tal fahren und kam dabei von der Straße ab. (Symbolbild)
Über eine Forststraße wollte ein Mann ins Tal fahren und kam dabei von der Straße ab. (Symbolbild)  © Nicolas Armer/dpa

Ohne die Möglichkeit, Hilfe zu rufen, ist er selbst über eine Forststraße ins Tal gefahren – und unterwegs mit seinem Auto verunfallt.

Der 62-Jährige habe am Freitag die Kontrolle über den Wagen verloren und sei von der Straße abgekommen, teilte die Polizei mit.

Der Mann habe sich dann selbst aus dem Wagen befreit und sei zu Fuß weiter in Richtung Tal gegangen. In Schleching habe er dann ärztliche Hilfe bekommen.

Auf der Alm hatte der 62-Jährige den Angaben zufolge kein Handy dabei, mit dem er selbst Hilfe hätte holen können. Durch den Bienenstich wurde er leicht verletzt. Sein Auto musste aus dem Wald abgeschleppt werden.

Titelfoto: Nicolas Armer/dpa

Mehr zum Thema Bayern Unfall: