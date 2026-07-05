Bienenstich in den Kopf: Mann baut Unfall auf Forststraße

Schleching - Ein Bienenstich in den Kopf hat einen Mann auf einer Alm im Kreis Traunstein am Freitag in eine missliche Lage gebracht.

Über eine Forststraße wollte ein Mann ins Tal fahren und kam dabei von der Straße ab. (Symbolbild) © Nicolas Armer/dpa

Ohne die Möglichkeit, Hilfe zu rufen, ist er selbst über eine Forststraße ins Tal gefahren – und unterwegs mit seinem Auto verunfallt.

Der 62-Jährige habe am Freitag die Kontrolle über den Wagen verloren und sei von der Straße abgekommen, teilte die Polizei mit.

Der Mann habe sich dann selbst aus dem Wagen befreit und sei zu Fuß weiter in Richtung Tal gegangen. In Schleching habe er dann ärztliche Hilfe bekommen.

