Bodenplatte löst sich: Arbeiter nach Sturz von Gerüst lebensgefährlich verletzt

Donauwörth - Nach einem Sturz von einem Gerüst bei Montagearbeiten in einer Firma in Schwaben schwebt ein Mann in Lebensgefahr.

Laut Polizeiangaben hatten weder das Unfallopfer noch sein Kollege ihre Sicherheitsgurte mit dem dafür vorgesehenen Seil verbunden, als der Unfall passierte. (Symbolbild) © 123RF/hxdbzxy

Laut Polizeiangaben ereignete sich der Unfall am Freitagvormittag gegen 9.30 Uhr.

Der 51-Jährige sei in Donauwörth mit einem Kollegen auf einem Palettengerüst mit dem Anbringen einer Brandschutzanlage beschäftigt gewesen, teilte die Polizei mit.

Dabei habe sich eine Bodenplatte gelöst und der Mann sei rund zwei Meter in die Tiefe gefallen.

Laut Polizei hatten die beiden Männer nach bisherigen Erkenntnissen ihre Sicherheitsgurte nicht mit dem dafür vorgesehenen Seil verbunden.

Der 51-Jährige habe sich beim Aufprall lebensgefährliche Verletzungen zugezogen.