Bodenplatte löst sich: Arbeiter nach Sturz von Gerüst lebensgefährlich verletzt

❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Zwei Männer wollen eine Brandschutzanlage in einer Firma montieren, als sich eine Bodenplatte des Gerüsts löst. Einer der beiden Arbeiter fällt in die Tiefe.

Von Frederick Mersi

Donauwörth - Nach einem Sturz von einem Gerüst bei Montagearbeiten in einer Firma in Schwaben schwebt ein Mann in Lebensgefahr.

Laut Polizeiangaben hatten weder das Unfallopfer noch sein Kollege ihre Sicherheitsgurte mit dem dafür vorgesehenen Seil verbunden, als der Unfall passierte. (Symbolbild)
Laut Polizeiangaben hatten weder das Unfallopfer noch sein Kollege ihre Sicherheitsgurte mit dem dafür vorgesehenen Seil verbunden, als der Unfall passierte. (Symbolbild)  © 123RF/hxdbzxy

Laut Polizeiangaben ereignete sich der Unfall am Freitagvormittag gegen 9.30 Uhr.

Der 51-Jährige sei in Donauwörth mit einem Kollegen auf einem Palettengerüst mit dem Anbringen einer Brandschutzanlage beschäftigt gewesen, teilte die Polizei mit.

Dabei habe sich eine Bodenplatte gelöst und der Mann sei rund zwei Meter in die Tiefe gefallen.

19-Jähriger stürzt bei Bergtour in den Tod
Bayern Unfall 19-Jähriger stürzt bei Bergtour in den Tod

Laut Polizei hatten die beiden Männer nach bisherigen Erkenntnissen ihre Sicherheitsgurte nicht mit dem dafür vorgesehenen Seil verbunden.

Der 51-Jährige habe sich beim Aufprall lebensgefährliche Verletzungen zugezogen.

Unter anderem erlitt er einen Schädelbasisbruch. Ein Rettungshubschrauber flog den rumänischen Staatsbürger demnach in die Uniklinik Augsburg.

Titelfoto: 123RF/hxdbzxy

Mehr zum Thema Bayern Unfall: