Dacia kracht gegen Baum und geht in Flammen auf: 19-Jähriger stirbt

Marktschellenberg - Am Donnerstagvormittag kam auf der B305 ein Dacia, der in Richtung Berchtesgaden unterwegs war, aus bisher ungeklärter Ursache von der Straße ab und krachte frontal gegen einen Baum. Kurz nach dem Aufprall geriet das Auto in Vollbrand. Für den Fahrer kam jede Hilfe zu spät.

Der Fahrer des Dacia starb an der Unfallstelle. © Angerer, BRK BGL

Ersthelfer setzten sofort einen Notruf ab und versuchten, den Brand unter Kontrolle zu bringen, so das Bayerische Rote Kreuz.

Trotz schnellem Eintreffen der Feuerwehr, Polizei und des Rettungsdienstes konnte der junge Fahrer aus dem Gemeindebereich Berchtesgaden nicht gerettet werden. Er starb noch an der Unfallstelle.

Die Bundesstraße war für mehrere Stunden komplett gesperrt.

Nach den Löscharbeiten musste ein von der Staatsanwaltschaft bestellter Gutachter das Wrack und die Unfallstelle in Augenschein nehmen. Auch am Nachmittag war die Ursache des Geschehens noch unklar, so die Polizei.