Die Leiter rutschte weg: Arbeiter fällt zwei Stockwerke tief und verletzt sich schwer

Alles in Kürze

Gegen 11.30 Uhr sei aus noch nicht geklärter Ursache die Leiter weggerutscht und der Mann dann durch das Treppengeländer die acht Meter in das Erdgeschoss des Hauses gestürzt.

Wie ein Sprecher der Polizei sagte, hatte der Mitarbeiter eines Malerbetriebs auf der Leiter Arbeiten am Dachfenster im zweiten Obergeschoss des Gebäudes in der Fuggerstraße durchgeführt.

Bei dem Sturz hatte sich der 53-Jährige so schwere Verletzungen zugezogen, dass er vom angeforderten Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden musste.



Mittlerweile hat die Polizei in Aschaffenburg die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.