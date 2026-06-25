Drei Verletzte bei Unfall: Ersthelfer rollt Auto weg und beschädigt weiteres Fahrzeug

Chieming - Bei einem Auffahrunfall in Chieming im oberbayerischen Landkreis Traunstein sind drei Menschen leicht verletzt worden.

Bei einem Auffahrunfall sind drei Personen verletzt worden. Ein Ersthelfer (35) hat allerdings noch weitere Schäden verursacht. (Symbolfoto) © 123rf/huettenhoelscher

Zudem rollte das Auto eines Ersthelfers gegen ein weiteres Fahrzeug. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 17.000 Euro, wie die Polizei mitteilte.

Ein 62-Jähriger hatte am frühen Mittwochabend einen vor ihm bremsenden 58-Jährigen übersehen und war aufgefahren.

Beide Fahrer sowie die Beifahrerin des 58-Jährigen kamen mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus.

Ein 35-Jähriger kam hinzu und wollte seine Hilfe anbieten. Allerdings hatte er seinen Wagen nicht richtig abgestellt.