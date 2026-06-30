Erneut Unfall mit Polizeiwagen: Frau verletzt, Auto gegen Ampel geschleudert

Nürnberg - In Nürnberg sind an zwei aufeinanderfolgenden Tagen zwei Streifenwagen mit anderen Autos zusammengestoßen. Bei dem Unfall am Dienstagmorgen seien die Beamten mit Blaulicht und Martinshorn auf dem Weg zu einem Einbruchsalarm gewesen, teilten die Ermittler mit.

Das Polizeiauto fuhr gegen einen anderen Wagen. (Symbolfoto) © Peter Kneffel/dpa

An einer Kreuzung sei das Polizeiauto mit einem querenden Wagen zusammengestoßen, der dadurch gegen eine Ampel geprallt sei.

Die 64 Jahre alte Fahrerin des Autos sei bei dem Unfall leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht worden.

Am Montag waren Beamte in einem Streifenwagen ebenfalls wegen eines Einbruchsalarms mit Blaulicht und Martinshorn unterwegs, als das Auto an einer Kreuzung mit einem Handwerkerfahrzeug zusammenstieß.