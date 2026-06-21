Feier nimmt böses Ende: Traktoranhänger mit zwölf Menschen kippt um

Riedering - Bei einer Brauchtumsveranstaltung in Oberbayern ist ein Traktoranhänger mit zwölf Personen umgekippt.

Einsatzkräfte kümmerten sich um die Betroffenen. Vier Verletzte wurden ins Krankenhaus gebracht. (Symbolbild) © Jonas Walzberg/dpa

Wie die Polizei Rosenheim mitteilte, passierte der Unfall am Freitagabend im Riederinger Ortsteil Söllhuben.

Vier Insassen des Anhängers wurden so verletzt, dass sie im Krankenhaus behandelt werden mussten. Die Männer im Alter zwischen 22 und 68 Jahren stammen alle aus dem Gemeindegebiet von Riedering. Laut Polizei erlitten sie Prellungen, blutende Wunden und eine Fraktur im Oberkörperbereich.

Den Angaben nach war zuvor ein 28-jähriger Riederinger mit seinem Traktor zu einem im Bau befindlichen Hof gefahren. Auf seinem Anhänger saßen zwölf Menschen, die vor Ort zusammen feiern wollten.

Vor dem 28-Jährigen fuhr ein weiterer Traktor, der plötzlich anhalten musste. Der Riederinger hielt ebenfalls an, doch der Traktor rollte zurück. Dabei kippte der Anhänger um und die Insassen fielen heraus.